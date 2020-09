La CUP llama a la ciudadanía a participar en las concentraciones contra la inhabilitación de Torra

Esperan que el Parlament reivindique y defienda su soberanía como institución

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez ha animado este lunes a la ciudadanía a participar en las concentraciones, manifestaciones y acciones que se convoquen para mostrar el rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que inhabilita al presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Hay que denunciar este ataque a la democracia".

En rueda de prensa en el Parlament, Sànchez ha insistido en emplazar a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara para dar una respuesta a la altura de las circunstancias, reivindicar y defender --dice-- la soberanía de esta institución: "Cualquier otra cosa sería hacer de la necesidad virtud".

Ha considerado que en la actual legislatura se ha producido "una constante intromisión antidemocrática de los tribunales españoles en la soberanía de las instituciones catalanas" y pide dar una respuesta conjunta ante ello.

"No estamos ante un Quim Torra sí o Quim Torra no, o ante una dicotomía entre independentismo sí o independentismo no. Recordemos que esta legislatura comenzó por unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy", ha dicho.

Y ha añadido: "Los tribunales han decidido quién podía ser o no ser presidente de la Generalitat y han decidido si podíamos hablar de monarquía o no. Por tanto, nos encontramos ante una absoluta intervención de las instituciones catalanas".

MARIA ROVIRA

Por su parte, la portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Maria Rovira, --que también ha participado en la rueda de prensa-- ha considerado que tiene que acabar la legislatura actual, que ha estado "marcada por la represión y por no haber podido garantizar los derechos sociales y políticos".

Ha hecho un llamamiento a las fuerzas independentistas para encontrar una estrategia para común y "antirrepresiva para hacer frente a un Estado que está muy fuerte y que utiliza todos los instrumentos jurídico-políticos contra el pueblo" de Catalunya.

Y, al igual que Sànchez, ha animado también a participar en las protestas: "Hay que salir a la calle y mostrar el rechazo a una nueva ofensiva represiva del Estado y animamos a todos a formar parte de esta respuesta contra el autoritarismo y a participar en las concentraciones convocadas", ha zanjado.