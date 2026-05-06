La CUP de Lleida valora conformar una candidatura "amplia" para las municipales de 2027

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LLEIDA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La CUP de Lleida está valorando si existen condiciones para conformar en la ciudad una candidatura municipalista "amplia, arraigada a la ciudad, con gente, programa y proyecto propio", de cara a las elecciones municipales de 2027, según ha avanzado el diario 'Ara' y confirman fuentes del partido a Europa Press.

Según estas fuentes no se trataría de un acuerdo entre la CUP y el Comú de Lleida ni de una repartición de puestos en una lista, sino una candidatura amplia para defender "el derecho a vivir en Lleida", la vivienda, los servicios públicos, la lengua, el comercio local y una alternativa al modelo actual de ciudad.

"La CUP no se presentará por inercia ni para mantener unas siglas en una papeleta: queremos que cualquier candidatura tenga sentido político, garantías y arraigo", informan las mismas fuentes.

Según el partido esto lo decidirá la militancia y la asamblea local cuando el proceso esté "suficientemente maduro"

Actualmente, la formación no tiene representación en la Paeria, después de haber obtenido un 4,85% de los votos en 2023, por debajo del 5% mínimo para conseguir el primer concejal.