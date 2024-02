La CUP pide a los comuns un "dique de contención" a los macroproyectos en los Presupuestos

"ERC ha lanzado por la borda la legislatura"



BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha pedido a los comuns reunirse para crear un "dique de contención contra los macroproyectos", después de que el Govern haya presentado este martes un acuerdo con el PSC-Units que encarrila la aprobación de los Presupuestos de 2024.

"Lo que planteamos a los comuns es hacer valer la fuerza que tenemos y que situemos sobre la mesa un planteamiento de izquierdas y, sobre todo, que hagamos un dique de contención contra los macroproyectos", ha expuesto Pellicer en rueda de prensa en el Parlament.

Ha especificado que la iniciativa va dirigida al macroproyecto del complejo turístico del Hard Rock (Tarragona), la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el Cuarto Cinturón, después de que el pacto entre Govern y PSC no recogiera ninguna referencia a estas construcciones.

"No nos valen cuestiones vinculadas a moratorias en el proyecto del Hard Rock", ha reiterado Pellicer, que a su vez ha considerado que las negociaciones con ERC no han sido reales y, a su juicio, la respuesta del Govern a sus propuestas no ha estado a la altura de una negociación en profundidad.

Tras ser preguntado por si se plantean presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, ha dicho que "ya habrá tiempo de hablar de la enmienda a la totalidad" y ha argumentado que las cuentas aún no se han presentado y que no las han podido ver.

Por su parte, la diputada de la CUP Mar Ampurdanès ha reclamado la publicación "inmediata" del informe de impacto medioambiental del Hard Rock, ya que ha asegurado que solo puede ser desfavorable.

PRESUPUESTOS "CONTINUISTAS"

Ampurdanès ha tachado este preacuerdo de decepcionante con unos presupuestos "continuistas" que no se vinculan a políticas concretas.

"ERC ha lanzado por la borda la legislatura y ha cogido del brazo el partido socialista más de derechas de la historia del país", ha añadido.

También ha descrito las declaraciones de este martes de la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, y del primer secretario del PSC, Salvador Illa, como "vacías y alienas a la realidad" de Catalunya, con las que, según ella, solo se ha dejado claro que proyectos como el Cuarto Cinturón se harán seguro y que se está a las puertas de un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto.