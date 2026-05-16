La CUP pide a ERC y Comuns "plantarse" ante el Govern y no dar apoyo a los Presupuestos

Non Casadevall durante la jornada. - GENERALITAT

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha pedido a ERC y Comuns "plantarse" y plantar cara ante las políticas del Govern y no dar apoyo a los Presupuestos porque, asegura, Catalunya vive una situación de conflicto con los profesores, los sanitarios y la vivienda.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios, junto al secretario general de la formación, Non Casadevall, desde Sant Pol de Mar (Barcelona), donde el partido ha celebrado la jornada 'Sense llengua no hi ha país, sense país no hi ha llibertat'.

"No entendemos como puede ser que Comuns y Esquerra estén dando apoyo a los Presupuestos de la Generalitat", ha lamentado, y ha criticado que las políticas del ejecutivo olvidan la defensa del catalán y de la clase trabajadora.

Por su parte, Casadevall ha explicado que las jornadas organizadas por la CUP sobre la situación del catalán están pensadas para hacer propuestas "colectivas para defender el catalán", promocionarlo y revertir lo que considera una situación de emergencia.

"Son unas jornadas para reflexionar sobre como podemos hacer que el catalán sea una herramienta todavía más integradora, como construir nación a través de la lengua", ha añadido.

Durante el encuentro se ha presentado la 'Declaración de Sant Pol', un documento de la CUP que vincula el futuro del idioma a la independencia y en el que se denuncia la "dejadez institucional", apostando por implantar una educación que se imparta exclusivamente en catalán.