La CUP propone una renta básica universal sostenida con "un tipo único de IRPF del 49%"

La número tres de la CUP a las elecciones catalanas, Eulàlia Reguant, ha presentado este jueves la propuesta de la CUP de una renta básica universal que se sostenga "con un tipo único de IRPF del 49%" y que asegura que beneficiaría a un 80% de la población catalana.

En una rueda de prensa en frente del Palau de la Generalitat en la plaza Sant Jaume de Barcelona acompañada, la candidata 'cupaire' ha asegurado que su programa recoge una tasa Covid que "grava a grandes fortunas y se debe convertir en un impuesto a grandes fortunas".

En este acto, la CUP ha presentado una calculadora para medir "lo que tardan algunos de los ricos más ricos en ganar" lo que una persona trabajadora gana en Catalunya, y cómo quedaría su salario con la propuesta 'cupaire' de impuestos.

Reguant ha defendido el "derecho a existir y garantizar que la necesidad para vivir no se imponga a la de sobrevivir", y ha abogado porque la renta básica universal reparta un porcentaje del dinero de las personas más ricas para que nadie quede por debajo del umbral de la pobreza.

La 'cupaire' ha sostenido que esta renta "no debe ser entendida como caridad sino como un derecho, un derecho a la existencia como primera base de la libertad republicana".

"INCONDICIONAL"

Ha concretado que se trataría de una prestación a la que todo el mundo tendría derecho, "universal e incondicional", sin que se tenga que demostrar los recursos que perciben, ni haya control ni fiscalización de la pobreza, en sus palabras.

La candidata ha criticado que la actual Renta Básica Garantizada de la Generalitat y el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno no consiguen los objetivos que se marcan, que son costosas y que estigmatizan, ya que obligan a los beneficiarios a "mantenerse en la pobreza" para seguir recibiéndolas, según ella.

También ha censurado que en el actual sistema tributario, las grandes fortunas tengan una tributación "más baja o nula" porque pueden utilizar instrumentos como las Socimi y las Sicav para pagar menos impuestos.

Ha reconocido que la Generalitat solo tiene competencias en un tramo del IRPF, pero ha dicho que eso "no es una excusa para no avanzar en la renta básica universal", ya que cree que aún tiene espacio para gravar a las grandes fortunas y avanzar en la soberanía económica.

Ha preguntado a ERC y Junts si "quieren que la Generalitat pase a ser el actor principal de la lucha contra la pobreza o si quieren seguir siendo un actor residual, sometiendo a la gente a las doce pruebas de Asterix y Obelix".

AVANZAR SOCIAL Y NACIONALMENTE

Sobre las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que no se cierra a gobernar con ERC, la candidata 'cupaire' ha respondido: "Me pregunto qué gobierno progresista reparte fondos a las empresas del Ibex35, sube la valla del sur, no deroga la ley mordaza, ni la de extranjería".

"Quien esté dispuesto a avanzar socialmente y nacionalmente, hablaremos con él", y ha añadido que Catalunya necesita respuestas y propuestas políticas de rescate social, una transformación y recuperar la iniciativa del independentismo.

Sobre la encuesta del CIS sobre las elecciones catalanas, Reguant ha dicho que la CUP procura no basarse en las encuestas y que no han analizado las cifras, y ha defendido su candidatura como "la única fuerza" que permite la posibilidad de avanzar.