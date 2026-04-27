La CUP requiere formalmente al Govern retirar el plan de despliegue de Mossos en Escuelas

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida de un colegio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha presentado un requerimiento formal de cese de la actuación administrativa ante la Generalitat para que retire el plan piloto de despliegue de Mossos en algunas escuelas catalanas, ha informado la formación en un comunicado este lunes.

La CUP explica que el objetivo es la retirada "inmediata" del plan, dejando sin efecto cualquier instrucción, programa, plan y protocolo de despliegue de agentes previsto por el Govern en centros de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

Critican que este plan piloto se presenta sin "cobertura normativa suficiente, sin publicación oficial y en contradicción con la legislación vigente".

En el escrito, señalan que la actuación no dispone de "título jurídico habilitante" y añaden que se lleva a cabo sin ningún mecanismo de participación de la comunidad educativa y sin intervención de los órganos de gobierno de los centros.

El partido explicita que transcurrido el plazo de 10 días desde la presentación del requerimiento, si no se produce el cese de este plan, procederán a interponer un recurso contencioso-administrativo.