La CUP reúne a cargos y militantes en Girona para preparar las municipales de 2027

Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una imagen de archivo - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha reunido este sábado en Cervià de Ter (Girona) a más de cincuenta personas, entre ellas alcaldes, concejales y militantes, en un encuentro "para definir los objetivos comunes de la formación respecto a las elecciones municipales" de 2027, según ha informado en un comunicado.

Durante la jornada se han realizado varias mesas redondas centradas en cuestiones como la vivienda, la lengua catalana y la transición energética con la participación de expertos y personas vinculadas a diferentes movimientos sociales de Catalunya.

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha sido el encargado de clausurar el encuentro, defendiendo el papel de los ayuntamientos para impulsar políticas vinculadas al bienestar social o la cultura.

"Nuestro objetivo es deshacernos de la dependencia del turismo, las cárnicas y las grandes corporaciones del IBEX 35, frenar el retroceso salarial y la precarización de nuestros trabajos, garantizar vivienda para todo el mundo a un precio asequible", ha afirmado Salellas.

El alcalde también ha reclamado medidas contra la especulación inmobiliaria, como limitar la compra de viviendas al uso residencial y aplicar una fiscalidad municipal específica, y ha asegurado que la CUP es "la única fuerza rupturista".