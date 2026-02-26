Cupra City Garage y la librería Ocho y Medio impulsarán el cine y la cultura audiovisual

Cupra City Garage Madrid - CUPRA

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha firmado un acuerdo con la librería Ocho y Medio para impulsar el cine y la cultura audiovisual en Madrid, informa en un comunicado este jueves.

Bajo el concepto 'El cine que te mueve', esta alianza "conecta dos universos creativos con una misma visión": generar experiencias culturales que acerquen el cine a la ciudad desde la autenticidad, la emoción y la libertad creativa.

La colaboración se inaugura con el formato 'Tardes de Guión', una charla en el Garage en torno a la película 'La Fiera', con la participación de su director, Salvador Calvo, y uno de sus guionistas.

La propietaria de la librería, María Sylveiro, ha explicado que esta colaboración "es una muestra de que el cine y la literatura están más vivos que nunca".

La directora de Casa Seat y Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada, ha explicado que el acuerdo "es una forma de apoyar al cine desde su origen: desde quienes lo leen, lo escriben y lo viven cada día".