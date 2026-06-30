Cupra City Garage Madrid acoge este verano a Cindy Cats, Paula Cendejas, cine y el Running Tribe

El grupo Cindy Cats - CUPRA

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha programado cine, música, deporte, bienestar y arte digital durante el verano, con la presencia, entre otros, de Cindy Cats y Paula Cendejas, así como cine y el Cupra Running Tribe, informa en un comunicado este martes.

El espacio prevé ofrecer cine de verano dedicado al universo de los superhéroes con las proyecciones de 'Justice League' y 'The Batman' en julio, y de 'Wonder Woman' y 'Superman' en agosto.

Los argentinos Cindy Cats realizarán "actuación muy especial y artistas invitados", en un formato basado en la improvisación y las 'jam sessions'.

En el marco del Orgullo, el espacio acoge una nueva edición de 'Pride' Talks con la cantante Paula Cendejas y el periodista Alberto Palao , que conversarán sobre el papel del colectivo LGTBIQ+ en la industria, la importancia de los referentes y el poder de la cultura pop como espacio de visibilidad, comunidad y cambio.

Por otro lado, prevé ofrecer los partidos de la selección española en el Mundial de fútbol, y acogerá la presentación del libro 'El Doblete: 30 años de emoción colchonera', de Rubén Uría e Iván Vargas.