Cupra City Garage y PHotoESPAÑA presentan la 2 edición de Fronteras digitales de la imagen

Exposición en Cupra City Garage Madrid - JORQUERA - CUPRA

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid y PHotoESPAÑA han presentado la segunda edición de Fronteras digitales de la imagen, una exposición de arte digital que forma parte del compromiso de Cupra con el impulso al talento creativo, informa Cupra en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebrará del 17 al 18 de julio en la sala inmersiva del espacio, donde se podrán ver proyecciones que combinan tecnología, luz y sonido.

En esta segunda edición, la exposición reúne los proyectos reconocidos en la convocatoria abierta impulsada por PHotoESPAÑA y Cupra City Garage Madrid, y que concede tres premios y una mención especial.

Los premios han sido para 'Compost (Flowers for Suzanne Clair)', de Lauren Moffatt; 'Glaciotopographia', de Pepe Molina; 'Píxeles', de Julián Angrita Berna, y 'XYZ', de Marcos Micozzi y Hef Prentice.

Cupra ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la apuesta por el arte digital "como una forma de expresión actual y accesible".