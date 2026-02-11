Cupra lanza su primera muestra artística con la participación de siete artistas europeos

Imagen de los diferentes artistas que han participado en la exposición.
Imagen de los diferentes artistas que han participado en la exposición. - CUPRA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 12:58
BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha puesto en marcha su primera muestra artística, un proyecto internacional e itinerante que reúne a siete artistas europeos que "reinterpretan el volante como símbolo de tomar el control y despertar la capacidad de sentir", explica la marca este miércoles en un comunicado.

La exposición, bajo el título 'Own the Wheel' tiene el objetivo de rendir homenaje a quienes "eligen tomar el control de su camino para vivir la emoción del presente y rechazar una vida en piloto automático", detalla Cupra.

Cada una de las obras ha sido diseñada por un artista diferente procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal y Reino Unido, entre los que Cupra ha destacado la presencia de la artista española Sita Abellán o el ganador de dos premios Primetime Emmy, Oliver Latta.

El director de marca de Cupra, Ignasi Prieto, ha destacado que "con 'Own the Wheel' volvemos a poner al conductor en el centro y destacamos su figura en un mundo cada vez más racional y automatizado", y con el objetivo de invitar, textualmente, a reflexionar sobre la autoconciencia y el hecho de vivir el presente.

La exposición se podrá visitar en el Cupra City Garage de Madrid entre el 11 y 14 de febrero, para después pasar por los otros City Garages de la marca en distintas ciudades del mundo.

