Cupra lanza su primera muestra artística con la participación de siete artistas europeos

Imagen de los diferentes artistas que han participado en la exposición. - CUPRA

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha puesto en marcha su primera muestra artística, un proyecto internacional e itinerante que reúne a siete artistas europeos que "reinterpretan el volante como símbolo de tomar el control y despertar la capacidad de sentir", explica la marca este miércoles en un comunicado.

La exposición, bajo el título 'Own the Wheel' tiene el objetivo de rendir homenaje a quienes "eligen tomar el control de su camino para vivir la emoción del presente y rechazar una vida en piloto automático", detalla Cupra.

Cada una de las obras ha sido diseñada por un artista diferente procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal y Reino Unido, entre los que Cupra ha destacado la presencia de la artista española Sita Abellán o el ganador de dos premios Primetime Emmy, Oliver Latta.

El director de marca de Cupra, Ignasi Prieto, ha destacado que "con 'Own the Wheel' volvemos a poner al conductor en el centro y destacamos su figura en un mundo cada vez más racional y automatizado", y con el objetivo de invitar, textualmente, a reflexionar sobre la autoconciencia y el hecho de vivir el presente.

La exposición se podrá visitar en el Cupra City Garage de Madrid entre el 11 y 14 de febrero, para después pasar por los otros City Garages de la marca en distintas ciudades del mundo.