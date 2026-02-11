El CZFB y la Aijec amplían su alianza para "impulsar el talento joven"

Momento de la firma del acuerdo. - CZFB

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (Aijec) han firmado un convenio de colaboración por el que el ente público pasa a ser el patrocinador del Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial de los Premios Joven Empresario 2026 de la entidad, informa el CZFB en un comunicado este miércoles.

El acuerdo, firmado por la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente de la Aijec, Vicenç del Mar, "refuerza la voluntad de ambas entidades de apoyar al talento emprendedor", así como promover la innovación y consolidar el ecosistema empresarial joven en Catalunya.

Además del patrocinio, el pacto contempla acciones conjuntas orientadas a fomentar la conexión entre jóvenes empresarios y el ecosistema tecnológico de la Zona Franca.

Sorigué ha señalado la voluntad de apoyar el talento joven, algo que ha considerado "esencial para seguir construyendo un tejido empresarial innovador y competitivo".

Del Mar ha explicado que esta colaboración les permite ofrecer "nuevas oportunidades a los jóvenes empresarios y fortalecer la visibilidad de iniciativas emprendedoras".