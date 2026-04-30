El CZFB incorpora 19 nuevas 'startups' al Logistics 4.0 Incubator y roza las 80 empresas incubadas

Imagen conjunta del presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, la directora general de la entidad, Blanca Sorigué, y los representantes de las 'startups' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentado las 19 'startups' que se incorporan al Logistics 4.0 Incubator, la incubadora de la entidad dentro del sector de la logística, lo que eleva hasta 79 las compañías incubadas desde su fundación en 2023.

Lo han explicado este jueves el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general de la entidad, Blanca Sorigué, en un acto de presentación que ha contado con la presencia de las compañías emergentes que entran en la incubadora.

"Al final, lo que están haciendo estos proyectos es una disrupción muy clara en el sector de la logística", ha explicado Sorigué, y valorado que la incubadora se ha convertido en un entorno de crecimiento real para los proyectos innovadores del sector.

Navarro, por su parte, ha explicado que "la incorporación de estas 19 'startups' refuerza el papel del Logistics 4.0 Incubator como un proyecto tractor de innovación aplicada a la logística", y ha explicado que desde la entidad se apuesta por soluciones que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sector.

3 AÑOS DE ACTIVIDAD

Con una tasa de supervivencia del 91,3%, el Logistics 4.0 Incubator, que cuenta con el apoyo de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, acoge actualmente 44 'startups' activas, tras las 19 que presentadas este jueves.

Únicamente en 2025, las empresas activas de la incubadora acumularon una cifra de negocio de 48 millones de euros, y las previsiones del CZFB pasa por que la cifra aumente hasta los 72 millones a cierre de 2026.

"Es un orgullo demostrar, desde el primer momento que empezamos, las grandes ideas que hay en el sector logístico", ha valorado la directora general del CZFB.

NUEVAS INCORPORACIONES

Las nuevas 'startups' que se incorporan a la incubadora, y cuyos representantes han explicado este jueves sus proyectos, incluyen Avanzza, de Madrid; BlueGreen Vision, DGAnywhere, Dropick y Fluxo, de Barcelona, y la compañía peruana Bluepoint AI, junto a Go!Planner e IADRIVERS, de Italia/Barcelona.

También entran INSAION, Kamport, Maskay Logistics, Multidepop, Zenitram Operations y Onsafra, de Barcelona; Keryx, de Santa Cruz de Tenerife; Logistics WMS; MAR Technologies 5.0, de Galicia; OCR-Genius, y Orbislink, de Tarragona.

Aunque todas operan dentro del sector de la logística, pertenecen a diferentes eslabones de la cadena y dan respuesta a necesidades diferentes, como es la regeneración de ecosistemas marinos en entornos portuarios, el procesamiento de datos en aduanas, la optimización de la gestión del inventario o las entregas de la última milla.