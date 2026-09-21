El CZFB y Talent Factory firman una colaboración para impulsar el emprendimiento entre jóvenes

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, y el director de Talent Factory, Juan Castilla, este lunes durante la firma del acuerdo. - CZFB / TALENT FACTORY

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, y el director de Talent Factory, Juan Castilla, han firmado este lunes un acuerdo de colaboración entre ambos organismos para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes.

El acuerdo establece la incorporación del CZFB a la edición de 2026 del Talent Factory, y refuerza la colaboración que han mantenidos ambas entidades en los últimos años, explican en un comunicado conjunto este lunes.

Sorigué ha destacado que el acuerdo es un ejemplo de la sintonía construida entre el CZFB y Talent Factory en los últimos años en torno a un objetivo común, como es "impulsar el talento joven y generar nuevas oportunidades de futuro".

Castilla, por su parte, ha asegurado que la alianza es un "importante impulso" en el objetivo del Talent Factory de conectar el talento joven con el mundo empresarial y las nuevas oportunidades profesionales.

Talent Factory desarrolla programas locales y comarcales para que los participantes trabajen sus iniciativas empresariales junto a mentores del tejido empresarial, y ofrece al equipo ganador la oportunidad de viajar a Silicon Valley para visitar "uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo".