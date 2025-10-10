Dagoll Dagom, Mari Chordà y Castellers de Vilafranca (Barcelona), Premis Nacionals de Cultura 2025

Illa asegura que "la cultura con sello catalán es hoy sinónimo de prestigio"

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

Los Premis Nacionals de Cultura 2025 han reconocido este viernes a la compañía teatral Dagoll Dagom, a la formación musical Tarta Relena, a la artista plástica Mari Chordà, al coreógrafo y director de la compañía de danza La Veronal, Marcos Morau, y a la 'colla castellera' Castellers de Vilafranca (Barcelona).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta en funciones del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Margarida Troguet, han entregado los galardones en un acto en el Circ Cric, en Sant Esteve de Palautordera (Barcelona).

En su intervención, Illa ha comenzado señalando que "se ha abierto una oportunidad para la paz", en alusión al acuerdo de paz en Gaza, y cree que la comunidad internacional debe velar para que sea una solución justa para todos y que será necesario reconstruir edificios, carreteras, puentes y familias, en sus palabras.

En el ámbito cultural, ha asegurado que "la cultura con sello catalán es hoy sinónimo de prestigio para conquistar los escenarios y las pantallas de todo el mundo" y cree que el catalán no es ningún impedimento; y defiende la Ley de Derechos Culturales para que la cultura reciba un mínimo del 2% del presupuesto de la Generalitat.

DERECHOS Y "REFUGIO DE DIGNIDAD"

También ha considerado que el Estatuto del Artista es un instrumento que hay que seguir aplicando, sobre todo en el ámbito laboral y fiscal, y asegura que desde la Generalitat continuarán "haciendo un seguimiento activo, acompañando y velando para garantizar los derechos" de los que trabajan en el sector cultural.

Por su parte, Troguet ha destacado el compromiso de la cultura con la libertad, equidad y dignidad humana y afirma que, con "guerras devastadoras, sufrimiento humano y en medio de la crudeza del genocidio y el malestar, la cultura se mantiene como un refugio de dignidad, espacio de resistencia y lenguaje que une a los pueblos".

Este año el fallo y entrega de los galardones se celebra en el Circ Cric, que fue Premi Nacional de Cultura en 2005, y en el acto también ha estado presente la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

PREMIADOS

Al recibir el premio, Anna Rosa Cisquella, de Dagoll Dagom, ha lamentado que últimamente parece que hay que recuperar las luchas de sus inicios para preservar la creación de espectáculos en catalán, dice textualmente, y defiende que la cultura catalana, junto a los valores democráticos, es lo que "conforma la identidad" de Catalunya.

Las integrantes de Tarta Relena, Marta Torrella y Helena Ros, han querido recordar durante su discurso la importancia de poder pagar el alquiler, tener una baja de maternidad o tener bajas laborales: "Es un glamour al que los artistas también aspiramos".

Chordà ha hecho un llamamiento a seguir trabajando por los derechos, la igualdad y la creencia en el poder transformador de la cultura, y dedica su galardón "a todas las mujeres que han abierto camino, luchan contra la invisibilidad y las barreras".

Morau, que ha destacado la trayectoria con La Veronal, ha asegurado que recibir este premio es una inyección de fuerza, de orgullo y de gratitud, y ha abordado por que "la cultura siempre sea capaz de plantarle cara al mundo, ser altavoz, escudo y arma ante la injusticia".

Por último, representantes de los Castellers de Vilafranca han destacado que este premio supone "dar apoyo a la cultura popular y al mundo 'casteller", y que habla de un proyecto colectivo que entiende los 'castells' como una forma de vivir la cultura, el trabajo en equipo y el amor por el territorio, en sus palabras.