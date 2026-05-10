Dalmau, en el 81 aniversario de la liberación de Mauthausen: "El fascismo se extiende por Europa"

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; la delegada del Govern en Europa Central, Krystyna Schreiber, y el director de Memorial Democràtic, Jordi Font - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha encabezado este domingo la delegación del Govern en los actos conmemorativos del 81 del aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, en Austria, donde ha hecho un llamamiento a la unidad para defender la libertad en un momento en el que "el fascismo se extiende por toda Europa".

"Es necesario hacer un esfuerzo de memoria para no repetir uno de los momentos más oscuros de nuestra historia", ha subrayado el conseller, que ha estado acompañado por la delegada del Govern en Europa Central, Krystyna Schreiber, y por el director de Memorial Democràtic, Jordi Font, ha informado el departamento en un comunicado.

Se calcula que cerca de 1.400 catalanes, muchos de ellos exiliados y prisioneros de la Guerra Civil, murieron en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, y Dalmau, Shreiber y Font han participado en diversos homenajes, como el organizado por el Amical de Mauthausen y en la ceremonia internacional, que ha acogido representaciones institucionales de todo el mundo.

Además, Dalmau ha anunciado que durante este año Catalunya colocará 113 adoquines stolpersteine más, llegando a los 872 repartidos en más de 126 municipios.

Estos adoquines de memoria fueron creados en 1996 por el artista alemán Gunter Demnig para recordar a las personas deportadas por el régimen nazi y, a día de hoy, hay más de 117.500 repartidos en 31 países europeos, lo que convierte a este proyecto en la iniciativa de memoria descentralizada más extensa del mundo.