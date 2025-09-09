Dalmau afirma que analizarán la propuesta de ERC sobre el IRPF: "Habrá gestión tributaria"

Archivo - El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control al Govern de la Generalitat de Catalunya en el Parlament, a 9 de abril de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado que el Govern cumplirá los acuerdos con ERC en materia de financiación, y ha dicho que estudiarán y analizarán su proposición de ley en el Congreso para poder habilitar a las comunidades autónomas a poder recaudar el IRPF: "Habrá nuevo sistema de financiación y habrá gestión tributaria".

Lo ha dicho en una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que la gestión tributaria por parte de la Generalitat requiere, por ahora, de habilitación legal, pero también de "haber hecho los deberes", en referencia a la dotación de personal y recursos de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

"Estaba como estaba" ha dicho, preguntado por el retraso en el objetivo de recaudar el IRPF en 2026, pospuesto a 2028, y ha defendido que lo importante es avanzar y estar en las condiciones técnicas, tecnológicas, humanas y de habilitación legal en dos años.

"Cuando explicamos estas cuestiones, la gente las entiende. Muchas veces ha pasado en este país que se han prometido cosas que después no se cumplían", ha dicho, y ha asegurado que cumplirán en la cuestión tributaria.

PRESUPUESTOS

ERC ha vinculado su apoyo a unos futuros Presupuestos de la Generalitat a avances en este ámbito, y Dalmau ha asegurado el cumplimiento de los compromisos, y ha defendido la necesidad de unas nuevas cuentas.

"No se entendería, que en un momento en que nuestra economía crece, crecen las exportaciones, generamos más empleo que nunca, nosotros no tuviéramos la habilidad de darnos las máximas herramientas para salir adelante", ha expresado.