Dalmau afirma que el Govern aprobará la creación de la autoridad aeroportuaria este miércoles

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el Govern aprobará la creación de la autoridad aeroportuaria este miércoles en la reunión del Consell Executiu, un acuerdo con ERC y que debe permitir a la Generalitat entrar en la gestión del enclave.

"Significa agrupar todas las competencias que el Estatut ya reconoce en Catalunya en materia de planificación estratégica en el ámbito aeroportuario y del seguimiento en el ámbito aeroportuario", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha señalado que desde el Govern se cree en los "mecanismos de cogestión", y lo ha ejemplificado también en Rodalies --ha apuntado que la semana que viene se debe poder constituir su empresa mixta-- o el consorcio de inversiones entre Estado y Generalitat.

PPA

Preguntado por las restricciones por la peste porcina africana (PPA), ha asegurado que estas durarán un "tiempo indeterminado" que se puede alargar durante meses, como ha sucedido con la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

"Estamos en un buen momento, sabiendo que la situación es muy complicada", ha dicho.