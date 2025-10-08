Dalmau asegura que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona "sigue intacta"

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado este miércoles que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona "sigue intacta", tras aprobarse en el Congreso el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible gracias a la abstención de Podemos después de llegar a un acuerdo 'in extremis' con el Gobierno por esta operación.

"Desbloquear su ampliación ha sido una prioridad del Govern para poner al país en marcha. El compromiso de ampliación sigue intacto. La inversión sigue intacta. El calendario sigue intacto. Siempre con el máximo rigor ambiental", ha explicado el conseller en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Por la tarde, el Ministerio de Transportes ha emitido un comunicado anunciando el acuerdo y comprometiéndose a someter el proyecto a un proceso "especialmente intenso" de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia.

Fuentes de Podemos han apuntado que en la práctica se ha acordado paralizar las obras de la ampliación al menos hasta 2031 y ha destacado que el pacto recoge que la ampliación no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.

Además, la formación 'morada' ha subrayado que el Ministerio estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para el Aeropuerto de Barcelona tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55, que fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.