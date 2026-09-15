Dalmau asegura que Catalunya "está haciendo los deberes" en materia de IA

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, durante su intervención en el congreso 'Forward' de la patronal Foment del Treball - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este martes que Catalunya "está haciendo los deberes" en materia de inteligencia artificial (IA) y que el Govern no quiere quedarse atrás en la carrera de fondo de esta tecnología, pero bajo valores democráticos.

Dalmau ha destacado el proyecto de gigafactoría en Móra la Nova (Tarragona), infraestructura que servirá para que Catalunya gane "capacidad de computación", ha asegurado en una intervención en el congreso 'Forward', organizado por la patronal Foment del Treball para analizar los avances y aplicaciones de la inteligencia artificial.

En esta línea, ha puesto en valor los más de 25 proyectos de centros de datos en territorio catalán para asegurar la capacidad de computación en el tejido económico pero cumpliendo estándares de energía verde.

El conseller, además, ha apelado a la necesidad de abordar un debate con profundidad sobre su regulación, por los riesgos en cuanto a la seguridad nacional, pero también en materia de datos o ciberseguridad.

CAPACIDAD INDUSTRIAL

"No puede ser que si necesitamos ganar capacidad industrial tardemos aún 3 o 4 años en autorizar la ampliación de una industria en nuestro país", ha añadido Dalmau, que ha considerado que las administraciones tampoco pueden dejar pasar los avances de esta tecnología.

Para ejemplificar el potencial de transformación del mercado laboral de la IA, el conseller ha explicado que los ojos de los médicos irán acompañados en el futuro de dispositivos con esta tecnología para disponer de más información y hacer su labor de forma más precisa, entre otros usos en el sistema de salud.