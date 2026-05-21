Dalmau asegura que Zapatero tiene "un impacto emocional importante" entre los socialistas

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha expresado este jueves que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene "un impacto emocional importante" entre los socialistas y ha mantenido su presunción de inocencia ante su imputación en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias.

"Es el presidente que aprobó el matrimonio homosexual, que hizo que muchas personas nos hubiéramos podido casar. Es el presidente que retiró a las tropas de Irak y es el presidente de la ley de dependencia. Miro con la distancia de esperar y confiar en la presunción de inocencia y que se puedan dar las explicaciones oportunas", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Este miércoles el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno como presunto líder de una supuesta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias para la obtención de beneficios económicos a raíz del rescate de la aerolínea Plus Ultra.