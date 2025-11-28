Dalmau celebra la creación de una factoría de contenidos en aranés que "fortalecerá la lengua"

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, interviene en el I Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias en Vielha (Lleida) - GOVERN

LLEIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, ha celebrado la creación por parte del Conselh Generau d'Aran de una factoría de creación de contenidos audiovisuales en aranés, una herramienta que cree que "fortalecerá la lengua" propia de la Val d'Aran (Lleida) y la proyectará.

"La lengua es la columna vertebral de una comunidad, y no queremos cuidarla como una pieza de museo, sino que la queremos viva y útil", ha reivindicado durante su participación en el I Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias en Vielha, informa el Govern en un comunicado este viernes.

El conseller ha sostenido que ante el retroceso del uso social de la lengua son esenciales políticas públicas de promoción: "Sólo una política pública decidida, encaminada a su promoción y uso social, puede convertirse en garantía de éxito en su preservación y en una herramienta poderosa para la integración de las personas recién llegadas a la comunidad".