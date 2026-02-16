Dalmau destaca la capacidad de Catalunya de "convertir adversidades en oportunidades

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau. - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacado la capacidad de Catalunya de "convertir adversidades en oportunidades", en referencia a todo lo sucedido durante los 30 días en los que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado de baja.

Lo ha dicho este lunes en el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de la planta de Elian en el Puerto de Barcelona, en el que también han participado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, entre otros.

"En estos 30 días el país se ha enfrentado a retos de todo tipo, algunos de mucha profundidad, pero la lección es la capacidad del país de convertir problemas en oportunidades para ser un país mejor", ha dicho Dalmau.

El conseller ha pedido "abordar los problemas de fondo con determinación y sin complejos" y tener la mirada hacia atrás para saber cómo se ha llegado a esta situación y hacia adelante para saber cómo salir adelante.

Ha añadido que "la única posibilidad de salir adelante como país es una actitud de colaboración entre instituciones sin importar el color político".