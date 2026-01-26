Dalmau, en funciones de presidente, pide comparecer este miércoles en el Parlament por Rodalies

Archivo - El conseller de Presidencia, Andreu Dalmau, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que asume las funciones de presidente por la hospitalización del presidente, Salvador Illa, ha solicitado comparecer este miércoles a petición propia ante el Parlament por la situación de Rodalies.

Lo han informado este lunes fuentes del Govern a Europa Press, tras las "reiteradas incidencias al sistema ferroviario de Rodalies", después que este lunes se haya reabierto, con incidencias, un servicio que ha estado cortado casi permanentemente desde el pasado martes por la noche tras el accidente en la R4 en Gelida (Barcelona).

Tras la solicitud de comparecencia, desde la Cámara se fijará el horario de la comparecencia, en una semana en que tiene lugar, a partir de este martes, la primera sesión plenaria del año en el Parlament.