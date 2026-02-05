Dalmau y Romero lamentan la pérdida de Antoni Serra Ramoneda

Archivo - Antoni Serra Ramoneda - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, actualmente en funciones de presidente, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, han trasladado su pésame por la muerte a los 92 años de Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

"Nuestro pésame por la pérdida de Antoni Serra i Ramoneda, exrector de la UAB, expresidente de Caixa Catalunya y Creu de Sant Jordi. Economista de gran prestigio, dejó una huella profunda en el mundo académico y financiero, con una clara vocación de servicio al progreso de Catalunya", ha señalado en un apunte en 'X' Dalmau.

Por su parte, Romero ha escrito a través de la misma red social: "Nos ha dejado Antoni Serra Ramoneda, economista de gran prestigio y figura referente del sistema universitario catalán que estuvo muchos años encabezando la UAB. Traslado mi pésame a la familia y amistades".