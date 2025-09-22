Dalmau sitúa el auge de Aliança Catalana en la "frustración" del 'procés' y el marco internacional

Archivo - El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 1 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha enmarcado el crecimiento de Aliança Catalana en la "enorme frustración" tras el 'procés' y el auge de la extrema derecha en todo el mundo.

"Hemos prometido helado de postre todos los días, hemos prometido 'Magia Borras' y que lo solucionaríamos todo, y después de todo, una inmensa frustración. Hombre, tampoco sé por qué nos sorprende tanto que haya algunas personas que se hayan lanzado al independentismo radical", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha asegurado que en los últimos 10 años ha habido partidos que han empujado a los catalanes desde una posición centrada a "posiciones cada vez más a los extremos", a la vez que ha señalado que formaciones como Aliança Catalana y Vox son partidarias de las tesis de Trump, que ha dicho textualmente que están haciendo pasar un mal momento a la industria y los trabajadores catalanes con su política arancelaria.

Por ello, ha abogado por confrontarles y conocer más sus opiniones: "¿Qué piensan sobre subir el salario mínimo? ¿O sobre si apoyar las 37 horas y media, sobre si están a favor del derecho al aborto o el matrimonio homosexual?", se ha preguntado.

Finalmente, ha defendido que las encuestas, además de constatar un crecimiento de estas formaciones, también apuntan a que el Govern y el PSC son los mejores valorados para resolver problemas como la vivienda, la inseguridad o el crecimiento económico, y ha asegurado que ya se nota: "Vemos que las ocupaciones en Catalunya están bajando un 10%, o que los robos con fuerza están bajando un 13%, pues esto es necesario explicarlo".