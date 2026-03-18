Dalmau tiende de nuevo la mano a los docentes pero quiere aplicar el acuerdo "lo más rápido posible"

El conseller de Presidencia de la Generlaitat, Albert Dalmau - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha tendido de nuevo la mano a los docentes, en la tercera jornada de huelga que protagonizan en Catalunya, pero ha manifestado que quiere aplicar el acuerdo logrado con CC.OO. y UGT "lo más rápido posible".

En respuesta a dos preguntas de la CUP y Junts sobre esta cuestión en la sesión de control a los consellers en el pleno del Parlament, ha defendido que la Generalitat ha escuchado al conjunto de la comunidad educativa y que sigue haciéndolo, pero cree que debían "abrir un camino para poder avanzar".

"El acuerdo seguramente nos permitirá seguir avanzando, pero lo que no podíamos hacer era condenar al conjunto del sistema educativo del país a quedar paralizado", ha subrayado.

Tras asegurar que son conscientes de los retos y problemas que arrastran las aulas catalanas en los últimos años, apelando a algunos grupos a asumir responsabilidades tras haber gobernado, ha reivindicado el acuerdo cerrado con CC.OO. Y UGT porque "significa un avance importante para los docentes del país".

De hecho, ha insistido en calificar de histórico dicho acuerdo porque "revierte parte de los recortes en el sistema educativo que se habían hecho en gobiernos anteriores y porque empieza a situar un horizonte para mejorar la escuela inclusiva, para mejorar las ratios y el sueldo de los docentes".

"Es un buen acuerdo que sitúa el camino para poder avanzar, y lo seguiremos haciendo con mano tendida para poder incorporar a todo el mundo", ha replicado Dalmau ante las críticas de la CUP y Junts.