Damm celebra 150 años en el Liceu de Barcelona en una gala con Illa y más de 1.500 personas

Damm ha celebrado este domingo sus 150 años con una gala en el Liceu de Barcelona con más de 1.500 personas, con intervneciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce. - MANU DE LEON

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Damm ha celebrado este domingo su 150 aniversario con una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y más de 1.500 personas en la que se ha repasado la trayectoria de la compañía desde su fundación en la capital catalana en 1876.

Al acto han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero; el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y la subdelegada del Gobierno en Catalunya, Mari Carmen García-Calvillo.

También han estado la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el concejal de Deportes, David Escudé, y la secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, entre otros.

SIN PERDER "ESENCIA"

En su intervención, el presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha puesto el foco en el equipo humano de la compañía y ha asegurado que el aniversario "supone un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible" el recorrido de Damm.

Asimismo, ha destacado la capacidad de la empresa para evolucionar "sin perder su esencia", manteniendo un modelo basado en la calidad, la innovación y la proximidad con la sociedad.

"PROFUNDO ARRAIGO"

Illa ha afirmado que Damm es "una compañía con una trayectoria que pone de manifiesto su profundo arraigo en el país" y ha señalado que, a lo largo de estos años, ha generado prosperidad y la ha compartido, lo que la convierte en un activo para Catalunya.

La gala, conducida por los actores Sílvia Abril y David Verdaguer y producida por El Terrat (The Mediapro Studio), ha recorrido los principales hitos de la cervecera a través de sus 4 pilares: la calidad del producto, su capacidad industrial, su presencia internacional y su vínculo con clientes y consumidores.

La música ha vertebrado parte del acto, bajo la dirección del compositor Lucas Vidal al frente de la Original SoundTrack Orchestra, con interpretaciones de algunas canciones de las campañas 'Mediterráneamente' de Estrella Damm, a cargo de artistas como Santi Balmes, Ramon Mirabet, Maria Rodés, Magalí Sare, Lexter y Txell Sust.

También han participado personalidades como Ferran Adrià, Andrés Iniesta, Juan Antonio San Epifanio (Epi), Clara Segura y Luis Tosar, en representación de la relación histórica de la compañía con ámbitos como la gastronomía, el deporte y la cultura.

Uno de los momentos destacados ha sido la actuación de Rigoberta Bandini, que ha interpretado una versión de 'Barcelona i jo', de Joan Manuel Serrat, como homenaje a la ciudad donde nació la empresa hace 150 años.

MERCAT DE LA BOQUERIA

La celebración ha concluido en el Mercat de la Boqueria, donde los asistentes han disfrutado de una propuesta gastronómica basada en productos y recetas emblemáticas, en un tributo a la restauración, los mercados y la identidad culinaria barcelonesa.

La cena ha culminado con un pastel conmemorativo creado por Christian Escribà, elaborado con 1.250.000 luces LED, en una celebración con la que Damm ha querido rendir homenaje a su historia y a su estrecho vínculo con Barcelona.

Al encuentro también han asistido cocineros vinculados a Damm, como Oriol Castro, Eduard Xatruch, Fina Puigdevall (Les Cols), Carme Ruscalleda, Mateu Cassañas (Disfrutar), Albert Adrià (Enigma), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Rafa Zafra (Estimar) y Carles Gaig (Petit Comité), entre otros, que han querido sumarse a la conmemoración.