Dan Schreiber recopila las teorías más raras en un libro: "Todos llevamos un bicho raro dentro"

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y comediante Dan Schreiber recopila en el libro 'La teoría de todo lo demás' (Capitán Swing) las teorías, ideas y creencias más raras y extravagantes: "Todos llevamos un bicho raro dentro", asegura en una entrevista con Europa Press.

Se trata de un libro lleno de humor, muy documentado y prolijo en los ejemplos que pone, entre los que el productor y podcaster australiano afincado en Londres selecciona dos como sus favoritos.

"Me encanta la teoría que propuso el difunto paleoantropólogo Louis Leakey, quien creía que la razón por la que los humanos nos convertimos en la especie dominante del planeta no fue por nuestro cerebro, nuestras herramientas ni el dominio del fuego, sino porque olíamos demasiado mal para comernos", afirma.

Leakey llegó a esta conclusión después de que él y un compañero se vieran obligados a dormir en las llanuras del Serengeti (África) tras una avería en el coche: "Mientras yacían en el suelo, 5 leones se acercaron, les olfatearon la cabeza y, al parecer, decidieron que no les interesaba y siguieron su camino".

Al autor también le "fascina" la teoría de que los descendientes vivos de Cristo no son quienes afirma Dan Brown en su libro 'El código Da Vinci', sino una familia de cultivadores de ajo que viven en Japón.

Pero hay muchas más extravagancias: desde la posibilidad de una Tierra hueca, a la existencia de extraterrestres reptilianos que conviven con los humanos, pasando por una huelga de fantasmas en protesta por la incredulidad que despiertan.

Convencido de que lo raro es consustancial al ser humano, Schreiber asegura que le gusta descubrir las extravagancias de cada uno: "No te imaginas la alegría que sentí al descubrir que, mientras la reina Isabel II gobernaba el Imperio Británico, su marido, el príncipe Felipe, dirigía en secreto una unidad de investigación alienígena dentro del Palacio de Buckingham".

No obstante, salva de esas rarezas al grupo británico Wet Wet Wet: "Por mucho que busque, no encuentro nada raro en ellos. Lo cual, supongo, es raro en sí mismo", bromea.

TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

Considera que, "por desgracia", las teorías de la conspiración están en auge entre los políticos y aunque desconoce si de verdad creen en ellas, advierte de que al calificar las acusaciones que reciben como una teoría de la conspiración en su contra "se está convirtiendo, sin duda, en una táctica para entorpecer la verdad".

Preguntado por si tiene alguna creencia inconfesable, responde: "Sí, pero me da demasiado miedo decir cuál es".