Dani de La Torre aterriza en Sitges con una cinta de gánsters de la Barcelona de 1921

Publicado 05/10/2018 15:45:45 CET

"Me atraía mucho contar nuestra propia historia de gánsters", confiesa

SITGES (BARCELONA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Dani de La Torre ha aterrizado este viernes en el 51 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya con la cinta de anarquistas y gánsters de la Barcelona de 1921 'La sombra de la ley', sobre la que ha dicho: "Me atraía mucho contar nuestra propia historia de gánsters".

La película, con Luis Tosar, Michelle Jenner, Ernesto Alterio y Vicente Romero en el reparto, retrata una España agitada y caótica con enfrentamientos entre gánsters y anarquistas, donde el policía Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona para colaborar con la comisaría local en la detención de los culpables del robo de armas a un tren militar.

En rueda de prensa este viernes, De la Torre ha dicho: "Me atraía mucho vernos a nosotros mismos hace 100 años y comprobar que hay muchos conflictos que siguen sin solucionarse".

"Era todo un reto hacer una de las primeras películas de gánsters que se hacen en España", ha dicho el director, que ha considerado que antes no se habían abordado este tipo de episodios por cuestión presupuestaria y las necesidades de ambientación histórica.

Ante la creación de fotogramas con paisajes de una Barcelona modernista y, por ejemplo, con la Sagrada Familia en incipiente proyección, De la Torre ha considerado que "ahora las tecnologías hacen viable afrontar cualquier tipo de película", y que con los efectos digitales se puede aspirar a contar cualquier historia sin complejos.

"EL PODER DEL DIÁLOGO"

Ha dicho que el leit motiv de la cinta es el poder del diálogo frente a las armas: "Es el no escuchar a los demás, el que una minoría intente dominar a la otra", ha añadido.

"No escuchar unos a otros es el principal problema que hemos tenido. El dominarnos unos a otros", ha agregado el director, que ha subrayado que los conflictos solo se solucionan dialogando.

Ha reflexionado que este tipo de películas retratan de dónde viene España, y que con violencia y no escuchándose, no se soluciona nada, sino que solo "se esconde la mierda debajo de la alfombra" y así no se solucionan las cosas.

SIMILITUDES CON CHICAGO

Sobre los inicios de la cinta, ha explicado que le llamó mucho la atención el guión de Patxi Amezcua --escrito hace más de 15 años-- porque no estaba acostumbrado a ubicar la temática de gánsters en Barcelona: "Tuvimos muchas similitudes con el Chicago de los 20 y los 30".

Ha dicho que vio fotos de Josep Brangulí (1909-1945) para buscar localizaciones donde constató la entrada de la luz en las calles de Barcelona, topando con estampas que marcaron el nacimiento de una ciudad moderna, "la capital mundial y de Europa en aquel momento".

Entre los actores, Alterio ha destacado el trabajo con su personaje, Jenner ha ensalzado el trabajo del equipo en la ambientación, y Tosar ha considerado "siniestro" vestirse de gánster.