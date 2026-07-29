Daniel Fernández, nuevo presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya

Archivo - El presidente de la Cambra del Llibre, Daniel Fernández - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Daniel Fernández, ha sido nombrado nuevo presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, en relevo de Patrici Tixis, ha informado la Cambra en un comunicado.

El nombramiento de Fernández (Barcelona, 1961) ha sido acordado en el último pleno por los representantes de las 4 secciones profesionales que integran la Cambra: editores, libreros, distribuidores y empresas de la industria gráfica.

En el pleno, Tixis hizo un balance positivo de los últimos años y destacó la cooperación mantenida entre los diferentes sectores que forman parte de la Cambra y las administraciones públicas.

Entre los principales logros de esta etapa, Tixis destacó especialmente la renovación e impulso de la Diada de Sant Jordi, que desde 2021 organiza la Cambra, y el trabajo desarrollado para impulsar las ayudas destinadas al sector.

Daniel Fernández, director y presidente de las editoriales Edhasa y Castalia, ha manifestado su compromiso de continuar trabajando para preservar y reforzar la unidad de toda la cadena del libro, y ha dicho que la cooperación entre los diferentes secciones es indispensable para afrontar los retos de futuro.

La nueva presidencia quiere dar continuidad a la labor de representación e interlocución de la Cambra ante las administraciones públicas y la sociedad, con la voluntad de impulsar iniciativas compartidas, defender los intereses comunes de sus miembros y reforzar el papel del libro y de la lectura.

La cuatro secciones de la cadena del libro que integran la Cambra del Llibre de Catalunya están encabezadas por Èric del Arco (libreros), Alberto González (distribuidores), Joan Nogués (gráficos) y Patrici Tixis (editores).