Daniel Fernández, nuevo presidente del Gremi d'Editors de Catalunya

Archivo - Daniel Fernández interviene en el acto de entrega del Premio CEDRO 2022, en la Real Academia Española, a 26 de abril de 2022, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El editor de Edhasa, Daniel Fernández, ha ganado las elecciones del Gremi d'Editors de Catalunya con el 73,68% de los votos emitidos, frente al 26,32% de la candidatura encabezada por Roman de Vicente, ha informado el gremio en un comunicado.

La junta directiva que gestionará el gremio para el periodo 2026-2029 está formada además por Patrici Tixis (Planeta) como vicepresidente primero --en el anterior periodo era presidente--, Patxi Beascoa (Penguin Random House) como vicepresidente segundo y Oriol Magrinyà (Editorial Barcino y president de Editors.cat) como vicepresidente tercero.

Como secretario estará Antonio Garrido (Edebé), tesorero será Frederic Rahola (Editorial Teide) y Leopold Blume (Naturart) será el contador.

La junta también tendrá como vocales a Fernanda Castillo (Anagrama), Maite Ciruela (Folioscopio), Aurora Cuito (Libros del Asteroide), Luisa Gutiérrez (Barcanova), Eva Jiménez (Flamboyant), Xavier Mallafré (Abacus Futur), Joaquim Palau (Arpa Editores), Emili Rosales (Grup 62), Oscar Valiente (Norma) y Lluís Zendrera (Juventud).

Como vocales cooptados que se incorporarán a la junta figuran Alexandre Amat (Profit Editorial), Joaquim Álvarez de Toledo (Planeta de Agostini Profesional y Formación), Antoni Comas (Tibidabo), Jordi Ferré (Cossetània Editorial y expresidente de Editors.cat), Ilya Pérdigo (Clandestina Editorial y expresidente de Editors.cat) y Joan Sala (Comanegra).