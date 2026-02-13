Daniel Oren dirige 'La Gioconda' de Amilcare Ponchielli en el Liceu de Barcelona

'La Gioconda' Se Podrá Ver Del 17 De Febrero Al 2 De Marzo. - GRAN TEATRE DEL LICEU

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acoge, del 17 de febrero al 2 de marzo, 'La Gioconda', de Amilcare Ponchielli, dirigida por Daniel Oren con dirección de escena de Romain Gilbert, informa la institución en un comunicado de este viernes.

El rol principal, escrito para soprano dramática, lo ocuparán Saioa Hernández --que debutó en Barcelona en 2018, precisamente, con 'La Gioconda'-- y Ekaterina Semenchuk, que vuelve al Liceu después de 'Macbeth' y 'Turandot' en temporadas anteriores.

Por otro lado, Àngel Òdena y Gabriele Viviani se repartirán el rol de Barnaba, para barítono; Michael Fabiano y Martin Muehle, el de Enzo Grimaldi, para tenor; Ksenia Dudnikova y Varduhi Abrahamyan, el de Laura Adorno, para mezzosporano; John Relyea y Alexander Kopeczi, el de Alvise Baodero, para voz grave, y Violeta Urmana y Anna Kissjudit, el de Cieca, para contralte.

La obra contará con diseño de vestuario de Christian Lacroiz y coreografía de Vincent Chaillet, con un "claro" protagonismo del ballet a través de 12 bailarines que darán vida a la 'Danza de las horas', entre muchas otras.

El 1 de marzo, a las 17 horas, Rádio Clásica emitirá 'La Gioconda' en directo desde el Gran Teatre del Liceu, con la presentación del periodista y musicólogo Pep Gorgori.

Además, el 16 de febrero se celebrará una función exclusiva para el público 'Under35', con entradas agotadas, y se estrenará digitalmnente el 8 de marzo en 'LiceuOpera+'.

UNA VENECIA OSCURA

Si bien 'La Gioconda' es una ópera "completamente inseparable" de la ciudad de Venecia, Romain Gilbert propone una puesta en escena alejada de una visión de postal, recuperando una ciudad del siglo XVII oscura, inquietante y profundamente marcada por el poder y la violencia subterránea.

La escenografía juega "un papel esencial" en el relato, transformándose de una plaza veneciana a un canal con barco y de un palacio a un espacio devastado haciendo visibles el paso del tiempo y la destrucción.

'La Gioconda' narra la historia de Barnaba, un espía al servicio de la inquisición veneciana del siglo XVII, contra la Gioconda, una cantante de calle de la que está enamorado pero que no le corresponde.

Entre los momentos musicales más destacados se encuentran 'O monumento!', 'Cielo e mar!', 'La danza de las horas' y 'Suicidio', entre otros.