Se celebrará del 29 de noviembre al 5 de diciembre en cuatro salas de la ciudad



El festival de cine documental centrado en las artes visuales, el Dart Festival de Barcelona, dedicará documentales a Edward Hopper, Pussy Riot y Johannes Vermeer en su séptima edición, que se celebrará del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

El programa incluye un total de 26 películas, diez de las cuales son estrenos en España, y contará con la presencia de diez directores y protagonistas invitados, informa el festival en un comunicado.

Las proyecciones presenciales se harán en la Sala Phenomena, los Cinemes Girona, el Disseny Hub Barcelona y The Social Hub, mientras que la programación online propondrá una selección especial en Filmin del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Tres producciones exploran la vida y la obra de pintores fundamentales de la historia del arte: además de 'Hopper-An American Love Story de Phil Grabsk' y 'Cerca de Vermeer', de Suzanne Raes, el festival permitirá descubrir a Tamara de Lempicka en un documental de Sylvie Kürsten, 'Tamara de Lempicka. La reina del Art Decó'.

El programa en salas también incluye 'Pussy Riot, Rage Against Putin' de Denis Sneguirev, que traza la década de lucha contra el orden patriarcal y represivo del colectivo feminista Pussy Riot, así como 'Soviet Barbara' de Gaukur Úlfarsson, una crítica vanguardista del imperio postsoviético protagonizada por el artista islandés Ragnar Kjartansson.

ISABEL SANTALÓ, MATÍAS QUETGLAS, NAZARIO Y 'GUERNICA'

También se podrá ver el largometraje 'La Visita y Un Jardín secreto' de Irene M. Borrego, dedicado a la pintora Isabel Santaló y reconocido en el Festival de Málaga con el Premio del Público y en los Premios Feroz con el Arrebato de No Ficción.

'Mientras vivas, brilla', en el que el pintor Matías Quetglas construye un relato íntimo, visual y poético sobre su propia existencia; 'El jardín de los faunos', un documental de Pol Merchan dedicado a Nazario y el cortometraje de Guillermo Logar 'Guernica: El último exiliado' sobre el regreso de la obra de Picasso a España también forman parte del programa.

'FRAGMENTS OF PARADISE', DOCUMENTAL INAUGURAL

El certamen se inaugurará en la Sala Phenomena con el estreno en España de 'Fragments of Paradise' de K.D. Davison, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida y al trabajo del cineasta y poeta Jonas Mekas y que ganó el Premio al Mejor Documental sobre Cine en el Festival de Venecia.

El Dart Festival de Barcelona se despedirá con 'La belleza y el dolor' de Laura Poitras, dedicado a la fotógrafa y activista Nan Goldin, un documental galardonado con el León de Oro en Venecia.

PROGRAMA ONLINE EN FILMIN

El programa online propondrá 'Mujeres de la Bauhaus' de Susanne Radelhof, un homenaje a las casi 500 mujeres artistas que también estudiaron y enseñaron en la escuela de la Bauhaus, y 'Hondalea: Abismo Marino', una cinta de Asier Altuna que relata el proceso de construcción sea la obra de la escultora Cristina Iglesias.

Entre las propuestas en Filmin también destaca 'Lina Bo Bardi, del vidrio al barro', un documental de Jacobo Sucari y Josep María Montaner que indaga en la vida y el trabajo de la arquitecta Lina Bo Bardi.

El catálogo incluirá además los documentales galardonados en la anterior edición del Dart Festival: 'The Melt Goes On Forever: The Art and Times of David Hammons' y 'J'ai retrouvé Christian B.'.