David Bueno, nuevo adjunto para la divulgación científica de la UB

David Bueno - UB

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor e investigador de la Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona (UB), David Bueno, ha sido nombrado nuevo adjunto para la divulgación científica de la universidad, ha informado en un comunicado de este martes.

También representará a la universidad en acciones de divulgación e impacto social del conocimiento y coordinará acciones con otras instituciones y universidades estatales o internacionales; y su cargo se sitúa dentro del Vicerrectorado de Doctorado, Personal Investigador en Formación, Atracción de Talento y Divulgación.

Fundó la Cátedra UB Edu1st de Neuroeducación y su trayectoria se ha centrado en la genética del desarrollo y la neurociencia, y en su relación con el aprendizaje; además, es Premio Europeo de Divulgación Científica, Premi Joan Lluís Vives a la edición universitaria y Premi Josep Pla de narrativa por el ensayo 'L'art de ser humans'.