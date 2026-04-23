David Uclés afronta con ilusión la Diada de Sant Jordi: "He dormido 3 horas"

El escritor David Uclés en la Diada de Sant Jordi - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Uclés ha asegurado que afronta nervioso pero con ilusión la Diada de Sant Jordi en Barcelona: "He dormido 3 horas", ha confesado.

En declaraciones a Europa Press este jueves desde la librería Finestres, ha expresado su "satisfacción" con el cariño que le muestran los lectores, cuyo principal mensaje es de agradecimiento.

También ha explicado que este año ha pedido expresamente que las paradas en las que firmará durante la jornada estén más cerca: "Fue mi petición especial, pero salvo eso, lo vivo con la misma energía".