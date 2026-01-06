David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas'

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor andaluz David Uclés ha ganado este martes por mayoría el 82 Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, con la novela 'La ciudad de las luces muertas', ambientada en una Barcelona sumida en la oscuridad y en la que autores literarios tienen protagonismo, ha anunciado el jurado.

Presentada al premio convocado por la editorial Destino bajo el título 'Ruge otro día estival' y el seudónimo Oriol Arce, la novela sumerge a la capital catalana en una oscuridad que parece provocada por una joven Carmen Laforet --curiosamente ganadora del primer Premio Nadal con 'Nada'-- aunque nadie sabe qué ha pasado en realidad.

Por la novela, un puñado de personajes protagonizan encuentros y escenas y personajes como Ana María Matute, Carmen Laforet, Roberto Bolaño, Freddie Mercury o Mercè Rodoreda, en un cruce de tiempos y épocas, deben unir sus artes para devolver la luz a la ciudad.

El jurado, formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales, ha destacado de Uclés que es un "autor único que recuerda que la luz regresa cuando alguien se atreve a imaginarla".

Uclés (Úbeda, 1990) ha publicado las novelas 'Emilio y Octubre' (Dos Bigotes) y 'El llanto del león' (Premio Complutense de Literatura 2019), pero fue su tercera obra 'La península de las casas vacías' (Siruela) la que se ha convertido en un fenómeno editorial.

'La península de las casas vacías', fruto de 15 años de trabajo, ganó el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Cálamo Mejor Libro del Año 2024, el Premio Dulce Chacón, el Premi 42 y el Premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica, y fue la novela candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

Uclés se ha impuesto en una edición del Premio Nadal que había recibido un total de 1.207 originales reflejando una gran variedad de opciones literarias, el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados, y Destino publicará la novela el 4 de febrero.