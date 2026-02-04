David Uclés publica 'La ciudad de las luces muertas': "La esperanza tienes que crearla"

El escritor David Uclés posa durante la presentación de su novela 'La ciudad de las luces muertas', en la Casa Batlló, a 4 de febrero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Uclés publica este miércoles la novela 'La ciudad de las luces muertas' (Destino), Premio Nadal 2026, una obra que se ambienta en una Barcelona sumida en la oscuridad y por la que discurren un centenar de escritores y artistas de diferentes épocas relacionados con la ciudad, y ha asegurado en un contexto como el actual: "La esperanza tienes que crearla y crear esa ilusión".

En un encuentro con medios en Barcelona, Uclés ha afirmado que en el libro hay muchos tipos de oscuridad, pero que para él las dos mayores oscuridades son "la propia condición caduca del ser humano" y el auge de la ultraderecha, que quiere derribar derechos y libertades adquiridas.

Ha explicado que cuando inició hace 5 años la redacción del libro no estaba en el debate que la ultraderecha "cogiera tanta fuerza y hubiera cierto sentimiento común de decadencia como sociedad" como ahora, y que el libro busca ser una herramienta para devolver la luz.

Para él, el arte es un medio que puede producir catarsis, "que el pueblo despierte y compare con otras ocasiones en las que consiguieron salir", por lo que ha dicho que la esperanza se tiene que crear porque en otros tiempos se fue capaz de hacer.

"Seremos capaces de desnudar, de ver el esqueleto a las fuerzas que nos oprimen y derrotarlas. Hay que empezar a creerlo y no repetir el mantra de 'qué mal va todo", ha dicho Uclés.

En la novela, con la escritora Carmen Laforet como hilo conductor y en la que se mezclan personajes y épocas de la ciudad, Uclés ha dicho que, a diferencia de su anterior 'La península de las casas vacías' (Siruela), es una "historia inventada desde cero", y ha asegurado que le ha permitido conocer la vida y obra de muchos escritores catalanes que no había leído.

Ha explicado que cada episodio es una época distinta, con un prólogo que funciona como alegoría, y que por ellos discurren Antoni Gaudí, Ana Maria Matute, los hermanos Goytisolo, Joan Miró, Salvador Dalí, Mario Vargas Llosa, Montserrat Roig y Mercè Rodoreda, entre muchísimos otros, y en la que también se cuela la atmósfera olímpica.

A diferencia de 'La península de las casas vacías', que estaba más "atada", quería que 'La ciudad de las luces muertas, fuera interpretable, desde el por qué la ciudad se sume en la oscuridad: "Depende del lector, tendrá una interpretación".

BARCELONA ACTUAL

Preguntado por cómo ve la Barcelona actual, Uclés ha dicho que tiene el mismo problema que las grandes urbes pero "exagerado" por el turismo, y ha dicho que el alma a las ciudades se la da la vida de barrio.

Ha afirmado que, a diferencia de otras ciudades, Barcelona es la suma de todas sus épocas con muchas capas pese a los problemas que sufre con la vivienda y el turismo: "La ciudad nos sobrevivirá. La pena es no poder vivirla".

Pese a que ya cuenta con algunas ideas para futuros libros, ha dicho que tiene el calendario promocional lleno hasta verano y que luego quiere viajar a Centroeuropa para escribir, y que él no es un escritor de publicar cada año.

Ha dicho que la adaptación audiovisual como serie de 'La península de las casas vacías' sigue su curso en el proceso de guión, pero ha subrayado que cree que 'La ciudad de las luces muertes', por la que ya ha recibido interés, es "la más visual" que ha hecho y se ha mostrado convencido de que llegará interés para adaptarla como película.