Decae en Barcelona la creación una comisión de estudio sobre la limitación de compras especulativas

El pleno de febrero del Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado la propuesta del PSC y ERC para crear una comisión no permanente de estudio para aplicar la limitación de compras especulativas en la ciudad, acordada por el Govern y los Comuns en el marco de los Presupuestos de la Generalitat.

La medida ha recibido los votos en contra de Junts, PP y Vox, que han acusado al gobierno municipal de señalar al sector inmobiliario y aumentar la inseguridad jurídica, y la abstención de BComú, que han puesto en duda la utilidad de crear una comisión de estudio.

"El problema es que Collboni quiere fotos y titulares, pero no quiere aplicar las leyes que ya existen para defender el derecho a la vivienda y no quiere crear normas para defender a las vecinas contra la especulación", ha sostenido la concejal de los Comuns Lucía Martín.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha defendido la comisión para dar "pasos en firme, rigurosos" y aplicar correctamente la limitación de compras especulativas en Barcelona, combatiendo la picaresca que, ha alertado, suele surgir para esquivar este tipo de regulaciones.

La concejal de ERC Eva Baró ha coincidido con Bonet en la necesidad de dotar de solvencia y transparencia al aterrizaje de la medida y ha reprochado a Junts que defiendan el rigor normativo pero se nieguen a debatir, y a BComú que confundan "el deseo con la realidad".

JUNTS, PP Y VOX

Desde Junts, el concejal Damià Calvet ha reprochado que la limitación de compras especulativas supone señalar al sector inmobiliario de nuevo: "Más Illes Citroën, que se ha salido adelante con recursos y técnicas tradicionales que sí garantizará que haya más oferta para que la gente pueda quedarse en Barcelona, y menos comisiones teóricas".

La concejal del PP Sonia Devesa ha reprochado a PSC y ERC que pretendan "convertir el Ayuntamiento en una oficina que decide quién puede comprarse un piso y quién no", además, incrementando la inseguridad jurídica del mercado de la vivienda.

Finalmente, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha señalado que los diferentes gobiernos progresistas de la Generalitat y Barcelona hayan convertido la vivienda en un auténtico drama social mientras escenifican su preocupación: "Mientras los pastores se reúnen, sus ovejas se mueren".