Decenas de personas se concentran en el bloque Sant Agustí de Barcelona para impedir un desahucio

Decenas de personas concentradas en el bloque Sant Agustí de Barcelona para impedir un desahucio este miércoles - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas están concentradas este miércoles por la mañana ante el bloque Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, donde está previsto el desahucio de uno de los inquilinos, Txema Escorsa, después de que un fondo de inversión le haya demandado para construir 'colivings', un modelo de vivienda que consiste en alquilar habitaciones por un precio que puede alcanzar hasta los 950 euros, ha explicado.

En una atención a los medios, Escorsa ha agradecido a todas las personas que se han movilizado para impedir este desahucio: "Si venimos aquí es para decir que no pasarán. Esto no es un problema personal ni del sindicato, es mucha gente que entiende que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio".

Escorsa compareció en el juzgado el pasado enero al negarse a abandonar su casa, en la que vive desde 2015, si bien ha detallado que el fondo compró el edificio en 2023 y en febrero de 2025 convocó a los vecinos para trasladarles que no les querían alegando que no eran el perfil de vecino que buscaba, según el inquilino.

"La esperanza es lo último que se pierde", ha declarado Escorsa, que ha precisado que hay muchos vecinos que están afectados por este tipo de práctica.

SINDICAT DE LLOGATERES

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrado que desde este martes por la noche la calle se "desbordara de gente" para ofrecer apoyo a Escorsa y ha criticado que se transformen pisos donde vive gente en 'colivings'.

"¿Cuántos policías está dispuesto a enviar el Govern? ¿Cuánto dinero público se gastarán en un dispositivo policial para que un fondo de inversión holandés convierta pisos en 'colivings' que el Ayuntamiento ya ha dicho que son ilegales?", ha expresado Aragonès.

De hecho, la primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet, explicó en Comisión de Urbanismo el pasado mayo de 2025 que el consistorio ha multado hasta 6 veces los 'colivings' de este bloque después de diversas inspecciones en el edificio, y avisó de su intención de continuar haciéndolo hasta que la propiedad cumpliese con la legalidad.

Por otro lado, ha indicado que la voluntad de negociación se mantiene intacta, aunque ha dicho: "Es un pulso que estamos dispuestos a ganar".

En este sentido, la portavoz del Sindicat d'Habitatge de Gràcia, Berta Munné, ha dicho que cuando llegue la comitiva judicial su actitud será para negociar, a la espera de ver su actitud y el del papel del Síndic de Barcelona, si bien ha precisado que "no está del todo claro".