Deeplabs se transforma en SID con el objetivo de ampliar su presencia europea

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Deeplabs, plataforma dedicada al desarrollo de hubs privados de innovación en España y Europa, ha anunciado este lunes su cambio de nombre y marca: a partir de esta fecha, pasa a denominarse SID (Science & Innovation Districts).

"Este cambio refleja su ambición de ampliar su presencia a nivel continental y consolidar un modelo europeo de activos dedicados a la ciencia y la innovación de nueva generación", informan en un comunicado, en el que recuerdan la entrada de nuevos socios estratégicos en el capital de la compañía, entre ellos Colonial.

"La evolución de Deeplabs hacia SID responde a una visión estratégica: construir una red de hubs científicos y de innovación que trascienda fronteras y refuerce el liderazgo europeo en sectores estratégicos", ha asegurado el co-ceo de SID, Javier de Pablo.