La defensa del padre del bebé maltratado en Barcelona pide de nuevo su libertad provisional

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa del padre del bebé maltratado en Barcelona, la abogada Montserrat Antolino, ha solicitado este martes al Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Barcelona que le deje en libertad provisional, según ha podido saber Europa Press de fuentes judiciales.

La defensa pide acogerse al artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que prevé que los autos de prisión y libertad provisional sean reformables durante todo el curso de la causa, al entender que ha habido una modificación sustancial en cuanto a las circunstancias.

En el auto de prisión provisional, la Audiencia de Barcelona aseguró que existía un riesgo de destrucción o alteración de pruebas porque faltaban por practicar diligencias de instrucción esenciales y "de enorme relevancia" para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas, la declaración de personas del entorno de la pareja investigada.

En este sentido, la Audiencia alegó que la puesta en libertad del padre elevaría el riesgo de que pudiese contaminar a estos testigos, algunos de ellos muy próximos a él.

Sin embargo, después de que el pasado viernes declararan los padres y hermanos de ambos investigados, así como otros familiares, la defensa entiende que ya no existe la posibilidad de que pueda influir en su relato.

LA MADRE

La Audiencia de Barcelona estimó el recurso presentado por la defensa de la madre al entender que los indicios de criminalidad existentes contra ella "se han ido debilitando a medida que la instrucción ha ido avanzando", al menos en lo que se refiere a la comisión por acción, y la dejó en libertad el pasado 7 de mayo.

Sin embargo, en el auto consultado por Europa Press señala que las búsquedas realizadas por ella en internet evidencian que era "conocedora de la situación", por lo que no cabe excluir totalmente su responsabilidad penal.

Así lo decidió el tribunal tras la celebración de una vista en la que la Fiscalía solicitó que ambos continuaran en prisión provisional al apreciar "indicios inequívocos" de maltrato al menor por parte de ambos, que están siendo investigados como presuntos autores de delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual con penetración.