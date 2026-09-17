Los delitos bajan un 16% durante el verano en Barcelona y los hurtos caen un 23,9% respecto a 2025

Collboni y Parlon formalizan el nuevo convenio de colaboración entre Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los delitos han descendido un 16% desde el 22 de junio hasta el 13 de septiembre de este año en Barcelona respecto al mismo periodo del año pasado, en cuyo periodo estival los hurtos también han caído un 23,9%.

Lo han explicado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en rueda de prensa este jueves tras formalizar el nuevo convenio de colaboración entre los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana, cuyo texto se aprobó el pasado mayo en el pleno municipal para propiciar la información compartida entre ambos cuerpos y mejorar la atención con la ciudadanía.

Durante este periodo también se han reducido un 18,9% los delitos asociados a la multirreincidencia, y en el ámbito del transporte público, ha caído un 40,7% la delincuencia por el refuerzo operativo policial.

Por otro lado, han aumentado en un 21% los robos con fuerza en establecimientos (que pasan de 248 en 2025 a 300 este año) y un 0,6% los robos con fuerza en el interior de vehículos.

LOS DATOS DELINCUENCIALES "AVALAN" LA RENOVACIÓN

Parlon ha reconocido que era necesario adaptar el anterior texto e incluir el conjunto de medidas que contempla el nuevo, ya que los datos actuales de delincuencia avalan dicha renovación al experimentar un descenso, según ha explicado.

"Es un día histórico para el Govern y Barcelona. Renovamos y adaptamos a las nuevas necesidades en un momento en el que los datos avalan que hagamos este paso, están mejorando", ha subrayado Parlon.

Por su parte, Collboni ha recordado que desde el "minuto 0" afirmó que se abordaría cara a cara el reto de la seguridad para reducir la delincuencia y los delitos, por lo que ha recordado que el convenio renovado este jueves refleja la determinación política de ambos gobiernos para intensificar la cooperación y la operativa policial.

"Este es el camino y esta es la tendencia", ha expresado el alcalde, quien también ha reconocido que no es suficiente y ha apostado por seguir propiciando la cooperación entre ambos cuerpos policiales.

MÁS PUNTOS PARA RECOGER DENUNCIAS

El nuevo texto sustituye al anterior, de 2005, y contempla que un total de 10 comisarías de la Urbana (5 en 2027) permitan a la ciudadanía interponer denuncias preferentemente de delitos leves, según han explicado el alcalde y la consellera.

"Cualquier ciudadano duplicará la capacidad de atención para hacer estos trámites", ha afirmado Parlon, si bien Collboni ha añadido que esta medida permitirá acercar la seguridad a diversos barrios de la ciudad con la apertura de estas oficinas de atención ciudadana dentro de las comisarías.

Además, la policía local ampliará sus funciones de policía judicial al poder investigar delitos leves y menos graves, y también se ampliarán las competencias del Servicio de Atención a la Víctima, permitiendo a los agentes hacer seguimiento de las víctimas y asumir medidas de protección, especialmente en el ámbito de la violencia de género y doméstica.

Por otro lado, el convenio regula el intercambio de información entre cuerpos, permitiendo a los Mossos acceder a las imágenes de las cámaras de videovigilancia, que según Collboni están en máximo despliegue en la ciudad para alcanzar las 500 durante el actual mandato.