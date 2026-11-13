Demoras de 30 minutos de media en la R4 de Rodalies por robo de cable en Fabra i Puig (Barcelona)

Archivo - Archiov - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea de Rodalies R4 sufre demoras de 30 minutos de media por una incidencia operativa producida por robo de cable en la estación de Fabra i Puig (Barcelona).

Los trenes pueden permanecer parados a medida que se acerquen al punto afectado, informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Personal de Adif trabaja para resolver la incidencia.