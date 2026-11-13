Demoras de 30 minutos de media en la R4 de Rodalies por robo de cable en Fabra i Puig (Barcelona)

Archivo - Archiov - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona
Archivo - Archiov - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 7:19
Seguir en

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea de Rodalies R4 sufre demoras de 30 minutos de media por una incidencia operativa producida por robo de cable en la estación de Fabra i Puig (Barcelona).

Los trenes pueden permanecer parados a medida que se acerquen al punto afectado, informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Personal de Adif trabaja para resolver la incidencia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado