Demuestran la constancia de la velocidad de la luz "con una precisión sin precedentes"

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre d'Estudis i Recerca Espacial de la UAB (CEREs-UAB), el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Universidad de Aveiro y la Universidad del Algarve (Portugal) ha demostrado "con una precisión sin precedentes" que la velocidad de la luz continúa siendo una constante universal.

Se ha probado la invariancia de Lorentz, es decir, la constancia de la velocidad de la luz y señalan que es posible porque pequeñas diferencias en la velocidad de grupo de los fotones se pueden acumular en retrasos medibles en el tiempo de llegada a la Tierra, si los fotones de emiten simultáneamente desde una fuente situada a una distancia muy grande, informa la UAB este miércoles en un comunicado.

Combinaron una colección de límites existentes de medidas astrofísicas de rayos gamma de energía muy alta utilizando un nuevo método estadístico para probar una serie de parámetros de la extensión del modelo estándar, "muy utilizado por los físicos teóricos, que violan la invariancia de Lorentz".

Los investigadores esperaban demostrar que Einstein "estaba equivocado", pero no lo han conseguido y, además, la investigación ha multiplicado por 10 el límite de precisión en la medida de la constancia de la velocidad de la luz.

El estudio para probar experimentalmente las predicciones de las teorías de la gravedad cuántica "continúa" y pronto se tendrán instrumentos de nueva generación, como el Observatorio Cherenkov Telescope Array en las Islas Canarias, diseñados para mejorar el rendimiento en la detección de rayos gamma de energía muy alta procedentes de fuentes muy lejanas.