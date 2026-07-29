Denunciado por amenazar en redes al alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un joven de 19 años por presuntamente amenazar a través de una red social al alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró (Girona) por un tema relacionado con los cambios incorporados en la normativa reguladora del mercado semanal municipal.

La investigación permitió identificar al autor presuntamente vinculado a varios mensajes amenazantes enviados a través de una red social, han informado en un comunicado este miércoles.

La denuncia se realizó el pasado 5 de julio y los Mossos, tras identificar al presunto autor, le denunciaron penalmente el pasado 24 de julio.