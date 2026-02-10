Denunciado un conductor que sextuplicó la tasa de alcohol y causó un accidente en Almacelles (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente este lunes en Bell-lloc d'urgell (Lleida) a un hombre de 62 años por presuntamente provocar un accidente en la A-22 en Almacelles (Lleida), en el que sextuplicó la tasa de alcohol con un valor de 0,90 mg/l, informan en un comunicado este martes.

Los hechos sucedieron sobre las 19.00 horas cuando los mossos recibieron la llamada de un testigo que alertó de un conductor que llevaba un tráiler y provocó un accidente, en el que chocó lateralmente con otro camión que transportaba materias peligrosas, 17.000 litros de sosa cáustica y huyó.

Por ello, empezaron a buscarlo y lo localizaron conduciendo de forma errática y haciendo zig-zags en la A-2 dirección Barcelona, por lo que fue interceptado para realizarle la prueba.

El conductor presentaba síntomas evidentes y, tras dar positivo, los agentes inmovilizaron el vehículo y lo detuvieron.

El conductor denunciado, con un antecedente por hechos similares, deberá comparecer cuando sea requerido ante el juzgado de instrucción de Lleida.