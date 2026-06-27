Denunciados dos guías por llevar a 19 escaladores a una zona restringida en la Garrotxa (Girona)

Sector de escalada restringido por la nidificación del alimoche - AGENTS RURALS

GIRONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grup de Suport de Muntanya del cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat han denunciado a dos guías de actividades deportivas por conducir a un grupo de 19 personas a hacer rapel en un sector de la Alta Garrotxa (Girona) donde la actividad de escalada está temporalmente prohibida por la nidificación de alimoches.

La actuación se ha llevado a cabo en el marco de las tareas de vigilancia y protección de la fauna salvaje protegida durante el periodo de nidificación, en un sector que está restringido por la necesdidad de preservar especies sensibles como el alimoche, han informado en un comunicado.

Con el objetivo de evitar el acceso de escaladores mientras se mantenga esta prohibición temporal, los Agents Rurals han desmontado la instalación y un tramo de pasamanos colocado en la zona.

Además, se ha reforzado la comunicación de la restricción con indicaciones de prohibición de escalada y acceso, además de cinta para prohibir el paso.

Los Agents Rurals recuerdan que el respeto a la limitación temporal de actividades deportivas en espacios naturales es "esencial" para garantizar la conservación de las especies protegidas, especialmente en periodos críticos como la nidificación.