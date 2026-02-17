5 denunciados por drogas tras una 'rave' en Conesa (Tarragona) que ha congregado a 3.000 personas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a dos personas por llevar drogas y a otras tres por conducir bajo sus efectos tras un operativo policial que se ha llevado a cabo este fin de semana en Conesa (Tarragona), donde se ha celebrado una fiesta 'rave' que ha llegado a congregar a un máximo de 3.000 personas y 500 vehículos.

Este lunes se finalizaron los puntos de control que se establecieron para impedir el acceso de más gente y se mantuvo el patrullaje de la policía catalana hasta la noche mientras los últimos asistentes abandonaban la zona, informan los mossos en un comunicado este martes.

En la fiesta ilegal también se registró una denuncia por parte del Servei Català de Trànsit (SCT).

En cuanto al operativo, los asistentes abandonaron la fiesta sin incidentes y se dio por finalizado a las 20.00 horas de este lunes.

En total, participaron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), el Àrea Regional de Trànsit (ART), Policia Administrativa y Medi Ambient, y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) también prestó apoyo.