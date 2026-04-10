3 denunciados por lanzar objetos al bus del Atlético de Madrid antes del partido contra el Barça

Archivo - Un agente de la Brigada Mòbil de los Mossos d'Esquadra - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a tres personas por presuntamente lanzar diversos objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada a las inmediaciones del Spotify Camp Nou el miércoles, previamente a que se disputara el partido de Champions contra el FC Barcelona, según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico'.

Si bien los tres están denunciados por la Ley del Deporte, el tercer implicado también está investigado por la policía catalana por un delito de daños.

Por otro lado, las mismas fuentes explican que la Brigada Mòbil (Brimo), que custodiaba al vehículo del equipo madrileño, continua investigando y practicando las diligencias correspondientes ante la previsión de que pueda haber más personas implicadas.